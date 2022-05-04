Усім в укриття: майже по всій території України повітряна тривога

Станом на 20:00 майже у всіх українських областях оголосили повітряну тривогу. Не нехтуйте власною безпекою та спускайтеся в укриття.

Слідкуйте за оновленнями місцевих адміністрацій. Спустіться в укриття або підвал або за правилом двох стан сховайтеся у ванній чи коридорі.

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Де оголосили повітряну тривогу

Сирени пролунали у:

Києві та Київській області;

Львівській області;

Закарпатській області;

Волинській області;

Рівненській області;

Тернопільській області;

Івано-Франківській області;

Чернівецькій області;

Хмельницькій області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Одеській області;

Миколаївській області;

Каховському районі Херсонщини;

Кіровоградській області;

Черкаській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Харківській області;

Донецькій області;

Запорізькій області.

На Луганщині повітряна тривога безперервно триває з 4 квітня.

Крім того, ЗМІ повідомляють про вибухи в Дніпрі, Запоріжжі та Черкасах. Перебувайте в укриттях та стежте за повідомленнями влади.

Вибухи в містах можуть лунати і від роботи ППО. Тому важливо слідкувати за оновленням та довіряти інформації з офіційних джерел.Сигнал повітряної тривоги не можна ігнорувати в жодному випадку. Наша протиповітряна оборона збиває значну кількість ворожих цілей у небі. Проте завжди залишається ризик, що якась ракета чи її уламки приземляться на населені пункти. Ніколи не можна визначити наперед, куди вдарить Росія.

Крім того, важливо не публікувати жодних фото та відео з наслідками обстрілів, якщо такі, на жаль, є. Також не можна поширювати адреси місць "прильотів" під час повітряної тривоги. Це лише коригує вогонь ворога.

Масований ракетний удар по Україні: головне

Під час повітряної тривоги 3 травня близько 20:30 почали з'являтися повідомлення про вибухи в різних українських містах. Зокрема:

У Львові російські окупанти вдарили ракетами по 3 підстанціях, через що частина міста залишилася без електроенергії. Також через атаку знеструмило 2 насосні станції. Унаслідок обстрілу постраждали 2 людини.

Уперше від початку повномасштабної війни атакували Закарпаття. Ракетою вдарили по місту Воловець та пошкодили залізничну підстанцію.

У Вінниці та Одесі спрацювала ППО, однак окупанти завдали повторного удару по Одещині – обстріляли місто Арциз.

На Кіровоградщині окупанти обстріляли об'єкт залізничної інфраструктури, через що є загиблі та поранені.

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