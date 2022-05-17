Усім в укриття: майже в усіх областях України знову оголосили повітряну тривогу

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Через загрозу авіаударів у більшості областей вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу.

Не нехтуйте власною безпекою та не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже внаслідок ворожих обстрілів від початку повномасштабної війни вже загинули багато мирних жителів, зокрема дітей.

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В більшості областей України лунають сирени

Через загрозу ворожого обстрілу майже в усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Зараз сирени лунають у:

Житомирській області;

Вінницькій області;

Київській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Чернігівській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області,

Хмельницькій області;

Івано-Франківській області,

Львівській області;

Рівненській області;

Волинській області;

Тернопільській області;

Закарпатській області;

Чернівецькій області.

Також повітряна тривога триває на Луганщині. Її оголосили 42 дні тому – ще 4 квітня. Сирени не лунають лише на тимчасово окупованій Херсонщині.

Не поширюйте жодних фото чи відео "прильотів"

Вночі 17 травня в Україні вже оголошували повітряну тривогу, тож в деяких областях сирени лунають вже вдруге. Під час минулої тривоги російські окупанти випустили кілька крилатих ракет, які поцілили у військовий об'єкт в Яворівському районі Львівщини. Він розташований неподалік кордону з Польщею.

Під час повітряної тривоги важливо не публікувати жодних фото чи відео з наслідками ворожих обстрілів. Також не варто поширювати адреси місць "прильотів". Така інформація лише коригує вогонь ворога.

Почувши звук сирен варто одразу ж йти в укриття чи знайти собі безпечне місце. Якщо у вашому помешканні немає підвалу, яке може слугувати укриттям, можна скористатися "правилом двох стін". Для цього необхідно піти у кімнату без вікон всередині будинку чи квартири та перебувати ближче до опорної стіни.

Якщо є така можливість, слід повідомити про повітряну тривогу своїх літніх або маломобільних сусідів. Адже, ймовірно, вони потребують допомоги, щоб дістатися до безпечного місця. В укриття потрібно взяти мобільний телефон, аби слідкувати за сповіщеннями місцевих департаментів цивільного захисту.

Саме на їхніх офіційних телеграм-каналах публікують повідомлення про відбій повітряної тривоги. Укриття можна покидати лише після відбою, який оголосять тоді, коли загроза ворожого ракетного обстрілу зникне.

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