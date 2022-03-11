Усім в укриття: у Києві та Житомирі повітряна тривога
11 березня 2022 , 23:10Читать новость на русском
У Києві та Житомирі оголосили повітряну тривогу. Усім мешканцям столиці потрібно спуститися в укриття.
В укриттях потрібно перебувати до відбою повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою.
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Якщо поблизу вас немає укриттів, то ви можете спуститися у підвал. Якщо й такої можливості немає – тоді найкращий варіант зачинитися у ванній кімнаті. Мешканці столиці також можуть спуститися у метро, яке під час війни слугує укриттям.
Карта укриттів у Києві
Адреси укриттів у Житомирі ви можете знайти тут.