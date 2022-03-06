Усім в укриття: повітряна тривога в Чернігові

У Чернігові станом на 4:37 оголосили повітряну тривогу. Усім мешканцям міста потібно сховатися в укриттях.

Найпростішими укриттями можуть стати ванна кімната або підвал. Однак найбезпечнішим є спеціально обладнане укриття.

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Не нехтуйте своєю безпекою. В укритті потрібно бути доти, поки сирена не сповістить про відбій тривоги.

Карта укриттів Чернігова

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