Усім в укриття: повітряна тривога в Чернігові
6 березня 2022 , 04:40Читать новость на русском
Джерело:телеграм В'ячеслава Чауса
У Чернігові станом на 4:37 оголосили повітряну тривогу. Усім мешканцям міста потібно сховатися в укриттях.
Найпростішими укриттями можуть стати ванна кімната або підвал. Однак найбезпечнішим є спеціально обладнане укриття.
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Не нехтуйте своєю безпекою. В укритті потрібно бути доти, поки сирена не сповістить про відбій тривоги.
Карта укриттів Чернігова
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