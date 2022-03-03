Усім в укриття: повітряна тривога в Києві

3 березня 2022 , 20:26
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Джерело:

Держспецзв'язку

У столиці знову оголосили повітряну тривогу. Усім киянам рекомендують спуститися в укриття.

В укриттях потібно перебувати доти, поки сирена не сповістить про відбій. Під час тривоги можна сховатися у метро.

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Карта укриттів Києва

 

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Автор: Іван Магуряк