Усім в укриття: повітряна тривога в Києві
3 березня 2022 , 20:26Читать новость на русском
Джерело:Держспецзв'язку
У столиці знову оголосили повітряну тривогу. Усім киянам рекомендують спуститися в укриття.
В укриттях потібно перебувати доти, поки сирена не сповістить про відбій. Під час тривоги можна сховатися у метро.
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Карта укриттів Києва
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