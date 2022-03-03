Усім в укриття: повітряна тривога в Києві

У столиці знову оголосили повітряну тривогу. Усім киянам рекомендують спуститися в укриття.

В укриттях потібно перебувати доти, поки сирена не сповістить про відбій. Під час тривоги можна сховатися у метро.

Зверніть увагу Половина людей покинула 3-мільйонний Київ, – Кличко

Карта укриттів Києва

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