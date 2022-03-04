Усім в укриття: повітряна тривога у Києві, Житомирі та Полтаві
4 березня 2022 , 21:00Читать новость на русском
У Києві, Житомирі та Полтаві оголосили повітряну тривогу. Усім мешканцям цих міст потрібно спуститися в укриття.
Якщо поблизу немає укриттів, то потрібно спуститися у підвал будинку або зачинитися у ванній кімнаті. Там потібно бути доти, доки сирена не сповістить про відбій.
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Карти укриттів у Києві, Житомирі та Чернігові ви можете знайти за посиланням, натиснувши на місто.
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