Усім в укриття: повітряна тривога у Києві, Житомирі та Полтаві

4 березня 2022 , 21:00
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У Києві, Житомирі та Полтаві оголосили повітряну тривогу. Усім мешканцям цих міст потрібно спуститися в укриття.

Якщо поблизу немає укриттів, то потрібно спуститися у підвал будинку або зачинитися у ванній кімнаті. Там потібно бути доти, доки сирена не сповістить про відбій.

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Карти укриттів у Києві, Житомирі та Чернігові ви можете знайти за посиланням, натиснувши на місто. 

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Автор: Іван Магуряк