Усім в укриття: повітряна тривога в Краматорську та Слов'янську

У Краматорську та Слов'янську оголосили повітряну тривогу. Усім мешканцям міст портібно спуститися в укриття.

В укряттях потрібно перебувати доти, поки сирена не сповістить про відбій тривоги. Не нехтуйте власною безпекою.

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Якщо поблизу немає спеціально обладнаних укриттів, то ви можете спуститися у підвал. Якщо й такої можливості немає, тоді потрібно зачинитися у ванній кімнаті.

Карта укриттів Донецької області

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