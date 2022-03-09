Усім в укриття: повітряна тривога в Краматорську та Слов'янську
9 березня 2022 , 15:08Читать новость на русском
У Краматорську та Слов'янську оголосили повітряну тривогу. Усім мешканцям міст портібно спуститися в укриття.
В укряттях потрібно перебувати доти, поки сирена не сповістить про відбій тривоги. Не нехтуйте власною безпекою.
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Якщо поблизу немає спеціально обладнаних укриттів, то ви можете спуститися у підвал. Якщо й такої можливості немає, тоді потрібно зачинитися у ванній кімнаті.
Карта укриттів Донецької області
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