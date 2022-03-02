Усім в укриття: повітряна тривога на Вінничині

У Вінницькій області оголосили повітряну тривогу. Усім потрібно спуститися в укриття.

Усі мешканцям області потрібно перебувати в укриттях допоки сирена не сповістить про відбій тривоги.

Зверніть увагу У Харкові знову чути вибухи: не виходьте з укриття

Укриття у Вінницькій області: карта

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!