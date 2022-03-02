Усім в укриття: повітряна тривога на Вінничині
2 березня 2022 , 10:19Читать новость на русском
Джерело:телеграм Сергія Борзова
У Вінницькій області оголосили повітряну тривогу. Усім потрібно спуститися в укриття.
Усі мешканцям області потрібно перебувати в укриттях допоки сирена не сповістить про відбій тривоги.
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Укриття у Вінницькій області: карта
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