Услід за Тернополем: у Хмельницькому вивісили велетенський банер з Бандерою
Джерело:"Поділля News"
У Хмельницькому вивісили велетенський банер зі Степаном Бандерою. Його оздобили червоно-чорними прапорами.
Банер вивісили на будівлі торговельного центру "Дитячий світ", що у центрі міста. Це трапилось 31 грудня, напередодні дня народження голови Проводу ОУН.
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Банер з Бандерою вивісили у Хмельницькому
Величезний банер із зображенням Степана Бандери, оздоблений обабіч червоно-чорними прапорами, вивісили сьогодні, 31 грудня, на будівлі торговельного центру "Дитячий світ" у центрі Хмельницького,
– мовиться у повідомленні.
На банері також є напис:
- "Батько наш Бандера, Україна – мати;
- Ми за Україну будем воювати".
У центрі Хмельницького вивісили банер Бандери: дивіться відео
До речі, перед цим банер повісили у Тернополі. Зокрема зображення провідника ОУН розмістили на фасаді облдержадміністрації. Так влада готувалась 1 січня 2022 року відзначити 113 річницю від дня народження Степана Бандери.
Коротко про флешмоб "Батько наш Бандера"
- Флешмоб став популярним у жовтні 2021 року. Саме тоді пісня "Батько наш Бандера" стала лідером за кількістю пошуків в ютубі. Найчастіше відео шукали жителі Західної України.
- Зокрема відео в тіктоці, де школярі співають націоналістичну пісню "Батько наш Бандера" в оригінальному чи своєму виконанні стало дуже популярним. Одними з перших пісню виконали львівські школярі тому, що вона їм сподобалась.
- Згодом хіт виконали депутати Київської міської ради, перед цим – багато людей та організацій Львівщини, військові священники-капелани ПЦУ з Дрогобиччини, чоловіча капела "Дударик" та багато інших.
Пісню "Батько наш Бандера" співає вся Україна – дивіться відео