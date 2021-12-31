Услід за Тернополем: у Хмельницькому вивісили велетенський банер з Бандерою

У Хмельницькому вивісили велетенський банер зі Степаном Бандерою. Його оздобили червоно-чорними прапорами.

Банер вивісили на будівлі торговельного центру "Дитячий світ", що у центрі міста. Це трапилось 31 грудня, напередодні дня народження голови Проводу ОУН.

До теми У Тернополі на фасаді ОДА розвісили гігантський банер із Бандерою

Банер з Бандерою вивісили у Хмельницькому

Величезний банер із зображенням Степана Бандери, оздоблений обабіч червоно-чорними прапорами, вивісили сьогодні, 31 грудня, на будівлі торговельного центру "Дитячий світ" у центрі Хмельницького,

– мовиться у повідомленні.

На банері також є напис:

"Батько наш Бандера, Україна – мати;

Ми за Україну будем воювати".

У центрі Хмельницького вивісили банер Бандери: дивіться відео

До речі, перед цим банер повісили у Тернополі. Зокрема зображення провідника ОУН розмістили на фасаді облдержадміністрації. Так влада готувалась 1 січня 2022 року відзначити 113 річницю від дня народження Степана Бандери.

Коротко про флешмоб "Батько наш Бандера"

Пісню "Батько наш Бандера" співає вся Україна – дивіться відео