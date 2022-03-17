Усміхніться, привітайтесь і прийміть, – Садовий закликав допомогти біженцям

Мер Львова закликав місцевих прийняти біженців та переселенців привітно та з любов'ю. Адже кожен із них – такий же українець, як і ми всі.

Не варто звертати увагу на погляд чи мову інших. Треба просто робити добро. Садовий звернувся до львів'ян 17 березня.

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Не треба оцінювати їхній погляд, мову чи говірку. Дозвольте людині, яка повернулась з пекла, відчути себе в безпеці і адаптуватись до нової реальності,

– написав мер.

"Усміхніться, привітайтесь і прийміть. Допоможіть українською, робіть добро українською і воно обов’язково повернеться", – додає Садовий.

Як тільки ми почнемо бути хоч трохи добрішими, то Росія програє на всіх фронтах. Інакше бути не може.

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