Усміхніться, привітайтесь і прийміть, – Садовий закликав допомогти біженцям
17 березня 2022 , 20:55Читать новость на русском
Джерело:Андрій Садовий
Мер Львова закликав місцевих прийняти біженців та переселенців привітно та з любов'ю. Адже кожен із них – такий же українець, як і ми всі.
Не варто звертати увагу на погляд чи мову інших. Треба просто робити добро. Садовий звернувся до львів'ян 17 березня.
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Не треба оцінювати їхній погляд, мову чи говірку. Дозвольте людині, яка повернулась з пекла, відчути себе в безпеці і адаптуватись до нової реальності,
– написав мер.
"Усміхніться, привітайтесь і прийміть. Допоможіть українською, робіть добро українською і воно обов’язково повернеться", – додає Садовий.
Як тільки ми почнемо бути хоч трохи добрішими, то Росія програє на всіх фронтах. Інакше бути не може.
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