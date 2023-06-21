Усна оцінка від Єврокомісії: Урсула фон дер Ляєн розповіла про перші успіхи України у реформах

У цей четвер, 22 червня, Єврокомісія представить офіційний усний звіт щодо виконання, зокрема, Україною семи рекомендацій. Однак очікується, що уже сьогодні для нашої держави проміжну оцінку представлять на рівні послів.

Про те, що Комісія у середу презентує усну оцінку для України, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на міжнародній конференції з відновлення України у Лондоні. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу із Брюсселю.

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В України є успіхи у реформах

Варто зауважити, що усі деталі усної оцінки, за словами спікерки Єврокомісії Анни Пізонеро, стануть доступними після неформального засідання міністрів європейських справ у Стокгольмі. Під час нього вони разом із єврокомісаром із питань розширення і сусідства Олівером Варгеї проаналізують прогрес, якого досягнули Україна, Молдова та Грузія.

У Єврокомісії під час брифінгу не розкрили деталі, які саме рекомендації вже виконала Україна. Однак Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на конференції в Лондоні, поділилася інформацією про перші успіхи нашої держави у реформуванні.

Попри війну, Україна прискорено проводить реформи з вражаючою швидкістю та рішучістю. Ми в Європейському Союзі хочемо відповідати цим зусиллям та відданості. Саме тому сьогодні Європейська Комісія презентує нову усну доповідь про прогрес, досягнутий Україною у реформуванні судової системи, боротьбі з корупцією, ухваленні нових законів про свободу ЗМІ та міжнародні меншини,

– сказала президентка Єврокомісії.

Зауважимо, що прогрес України у проведенні необхідних реформ в межах процесу розширення оцінив раніше високопосадовець ЄС на умовах анонімності. Він зазначив, що наша держава "досягла дуже значного прогресу в проведенні необхідних реформ", а також підкреслив, що усний звіт про прогрес України, Молдови та Грузії не є оцінкою Єврокомісії.

Чи вплине усна оцінка на вступ до ЄС

Варто зазначити, що усна оцінка від Єврокомісії не впливатиме на рішення Європейської Ради щодо можливих наступних кроків, зокрема, початку переговорів про вступ до ЄС. Натомість вона передбачає рапорт щодо того, на якому етапі сьогодні перебуває держава з точки зору впровадження необхідних реформ.

Це факт, те, що країни можуть не виконати певний крок, і я не коментую жодну окрему країну. Це не означає, що вони не досягли значного прогресу, тому що ми, по суті, дуже об'єктивно і фактологічно оцінюємо, чи було виконано не лише певні кроки, але чи всі елементи цього кроку були виконані,

– зазначив європейський високопосадовець.

Так, за його словами, Україна, Молдова та Грузія приймали багато критичних рішень, однак ще не всі процедури були завершені. Проте не виключено, що країна, яка виконала лише обмежену кількість кроків на цьому конкретному етапі, виконає всі або більшість кроків трохи пізніше. Ба більше, враховуючи, що для імплементації потрібен час.

Офіційна ж оцінка, яку Комісія представить Європейській Раді, очікується лише у жовтні під час річного звіту щодо прогресу у реформах від держав-кандидатів. Як підкреслив у коментарі 24 Каналу очільник делегації в Комітеті парламентської асоціації "Україна – ЄС" Вітольд Ващиковський, якщо звіт "буде позитивним, ми зможемо просуватися далі, відверто кажучи, переходити до переговорів".