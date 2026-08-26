ЗСУ тиснуть під Куп'янськом: військовий експерт розкрив особливості боїв

Росіяни посилюють тиск на Куп'янському напрямку, намагаючись витіснити українські війська з плацдармів і створити умови для подальшого просування. Водночас Сили оборони мають успіхи на окремих ділянках та покращують свої позиції.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що просування українських захисників поблизу Дворічної має тактичне значення. Найближчими місяцями росіяни, ймовірно, продовжуватимуть активно тиснути на цьому напрямку.

Які плани росіян на Куп'янському напрямку

Роман Світан пояснив, що ворог зараз намагається витіснити українські війська з плацдармів у районі Куп'янська та Лимана. Росіяни ведуть активні бойові дії як на лівому, так і на правому берегах Осколу.

За словами військового експерта, тактичні завдання, які виконують Сили оборони на цьому напрямку, потрібні передусім для посилення оборони.

В цьому році у них одне з основних завдань – вийти на правий берег і дійти до Куп'янська, видавити й з лівого, і з правого берега наш Куп'янський гарнізон. Далі – почати рухатися в бік Ізюма,

– зазначив військовий експерт.

Ізюм має важливе значення для подальших планів окупантів. Це один із логістичних напрямків і водночас один із маршрутів, який може вести у бік Слов'янська.

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ЗСУ мають успіхи поблизу Дворічної

Сили оборони не лише стримують противника, а й проводять активні дії, коли для цього з'являється можливість. Зокрема, українським військовим вдалося повернути під контроль 7,5 квадратних кілометрів лісової місцевості в районі Дворічної.

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Непогано, до речі, показують себе колумбійці (іноземні військовослужбовці – 24 Канал). Непогано справляються, тим більше в лісах,

– підкреслив військовий експерт.

Таким чином, ситуація на Куп'янському напрямку залишається складною. Росія посилює тиск і намагається реалізувати план із витіснення українських військ та подальшого просування у бік Ізюма. Водночас Сили оборони проводять тактичні операції та повертають контроль над окремими територіями поблизу Дворічної.