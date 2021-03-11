Успішні промислові проєкти на Донбасі стануть прикладом розвитку регіону, – експерт

Успішні промислові проєкти в містах Донбасу можуть стати прикладом того, як розвивається регіон, що залишився під контролем України, особливо на контрасті з соціально-економічним занепадом в ОРДЛО.

Таку думку висловив керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко, коментуючи угоду Метінвесту з купівлі контрольного пакета акцій "Покровської вугільної групи".

Майже 25% акцій компанії належали холдингу ще з 2018 року. Тепер його частка в структурі власності вугільних підприємств зросла до 67,28%.

Основні активи "Покровської вугільної групи" – це шахтоуправління "Покровське" (ШУ) і Свято-Варваринська збагачувальна фабрика. Від Покровська на підконтрольній території Донецької області, де розташовані підприємства, до окупованого Донецька – близько 70 км.

Володимир Головко зазначив, що зростання шахтарських зарплат і їх регулярна виплата, поліпшення загальної культури організації праці, багатотисячні інвестиції в нові промислові об'єкти, які закономірно спричинять модернізацію логістичної і соціальної інфраструктури, – все це доводить на практиці, з ким Донбасу по дорозі, а з ким ні.

Секретар Покровського міської ради Наталія Іваньо пояснила, що саме від роботи вугільних підприємств залежить дохід близько половини населення Покровська.

Після того, як одним з акціонерів "Покровської вугільної групи" став Метінвест, була заснована програма "Рідне місто". У 2020 році бюджет програми склав 2 млн грн, які направили на будівництво дитячих і спортивних майданчиків, роллердром, сучасну громадську бібліотеку.