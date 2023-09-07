Сили оборони здійснили успішний штурм на південь від Бахмута: актуально про ситуацію на фронті

Сили оборони у ході штурмових дій мають частковий успіх на Південь від Бахмута. Захисники витісняють ворога із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 7 вересня. Зазначають, що оперативна обстановка на Сході та Півдні України залишається складною. Упродовж доби відбулось 34 бойових зіткнення.

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Ворог завдав 4 ракетних, 62 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Водночас протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено:

склад боєприпасів,

5 артилерійських засобів,

2 пункти управління,

2 зенітно-ракетних комплекси ворога.

Ситуація на усіх напрямках фронту

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Попівки Чернігівської області, Грабовського, Старикового Сумської області, Гранова Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Блешня Чернігівської області, Козаче, Угроїди, Грабовське Сумської області та Уди, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Огірцеве Харківської області.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили атаки ворога в районі Синьківки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам'янка, Фиголівка, Дворічна Харківської області.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили атаки ворога в районі Новоєгорівки Луганської області. Росіяни завдали авіаційних ударів поблизу Білогорівки Луганської області, Верхньокам'янського, Спірного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Веселе, Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки ворога в районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Іванівського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Північне Донецької області.

У свою чергу, в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють ворога із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах,

– ідеться у зведенні.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Новокалинового та Авдіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару неподалік Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар'їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар'їнка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські оборонці продовжують стримувати наступ російських військ в районі південніше Пречистівки. Ворог завдав авіаційного удару неподалік Урожайного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Малої Токмачки, Роботиного, Омельника Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Роботине, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Козацького та Одрадокам'янки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Велетенське, Томина Балка Херсонської області.

Успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку

ЗСУ ведуть наступ на Бахмутському напрямку і мають поступові успіхи. Водночас окупанти намагаються пробити оборону на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

На Півдні напрямок нашого наступу. На Сході – ворожого. Але Схід неоднорідний, там є 4 напрямки, де ворог намагається пробити нашу оборону: Куп'янський, Лиманський, Авдіївський і Мар'їнський. Але там є і Бахмутський напрямок, де зараз у нас є успіхи, ми там поступово наступаємо,

– сказала Маляр.

Вона також зазначила, що ворог намагається зупинити наступ ЗСУ на фронті, і "основний бій іде навколо того, щоб зупинити наші Збройні сили".

За словами заступниці міністра, є загострення на Куп'янському, Лиманському і доволі складна ситуація на Мар'їнському й Авдіївському напрямках.