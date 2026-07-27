"Усвідомлюю відповідальність": суд обирає запобіжний захід організатору виставки на Київщині

Організатор виставки на полігоні в Київській області Василь Гончарук заявив у суді, що усвідомлює свою відповідальність за проведення заходу, який став мішенню російського удару. Водночас він попросив не брати його під варту.

Про це повідомляє Радіо Свобода із зали засідання.

Що сказав підозрюваний у залі суду?

У суді триває розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу керівнику Асоціації виробників безпілотних систем та супутніх технологій "Армада" Василю Гончаруку, якого слідство вважає організатором виставки на полігоні в Бучанському районі Київської області, по якій російські війська завдали удару.

Під час засідання Гончарук заявив, що повністю усвідомлює наслідки. За його словами, він також постраждав під час російської атаки 24 липня та отримав поранення.

Підозрюваний повідомив, що добровільно передав правоохоронцям усю необхідну інформацію про проведення заходу, доступ до телефонів, ноутбуків та інших носіїв даних. Він попросив суд обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, запевнивши, що не має наміру переховуватися та готовий максимально сприяти розслідуванню.

Водночас прокурор Іван Вараниця заявив, що після трагедії частину листування щодо організації виставки було видалено, сайт асоціації став недоступним, а окремим учасникам нібито давали вказівки видаляти повідомлення з месенджерів. На думку сторони обвинувачення, це свідчить про ризик знищення доказів.

Прокуратура просить суд обрати Василю Гончаруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. Слідство стверджує, що під час підготовки та проведення виставки були допущені численні порушення, які призвели до загибелі людей.

Зі свого боку адвокати підозрюваного заперечують доводи обвинувачення. Захист наголошує, що про проведення заходу були завчасно повідомлені місцева влада та інші державні органи, а жодних заборон або заперечень щодо його проведення організатори не отримували. Суд має визначити, який запобіжний захід буде застосований до підозрюваного на час досудового розслідування.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по приватному стрілецькому полігону на Київщині 24 липня загинули 11 людей, ще близько 100 осіб дістали поранення. Атака сталася під час закритої виставки безпілотного озброєння за участі представників української оборонної індустрії.

У Бучанському районі також пошкоджено 27 приватних будинків, два готелі, ресторан і 44 автомобілі. Генштаб ЗСУ наголосив, що уражений полігон був приватним об’єктом і не належав до структури Сил оборони України. Триває розслідування обставин організації заходу та наслідків атаки.