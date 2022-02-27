Уся Черкаська область – повторна повітряна тривога
27 лютого 2022 , 20:14Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олександра Скічка
У Черкаській області оголосили повторну повітряну тривогу. Усім треба повернутись в укриття.
Про тривогу о 20:10 повідомив глава Черкаської ОДА Олександр Скічко.
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Відбій попередньої тривоги оголосили лише 2 хвилини тому, о 20:08. Скічко додав, що є факти прильоту двох снарядів у місті Черкаси. Подробиці обіцяє згодом.