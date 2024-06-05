Фіксували зліт МіГ-31К в Росії: по всій Україні вранці лунала тривога
Росіяни не припиняють повітряного терору проти цивільного населення. Через це краще не нехтувати тривогою та спускатися в укриття.
У середу вранці, 5 червня, у всіх регіонах України лунали сирени. Власне, злетів МіГ-31К на території Росії. У матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь більше про небезпеку.
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Повітряні сили заявляють, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К на аеродромі "Саваслейка", що в Нижньогородській області. Він є носіям аеробалістичних ракет "Кинджал". Сирени чули в столиці та на території: Разом з тим важливо, що безупинна повітряна небезпека існує для Луганської області та Криму.
Повітряні сили заявляють, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К на аеродромі "Саваслейка", що в Нижньогородській області. Він є носіям аеробалістичних ракет "Кинджал".
Сирени чули в столиці та на території:
Разом з тим важливо, що безупинна повітряна небезпека існує для Луганської області та Криму.