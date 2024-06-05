Фіксували зліт МіГ-31К в Росії: по всій Україні вранці лунала тривога

Росіяни не припиняють повітряного терору проти цивільного населення. Через це краще не нехтувати тривогою та спускатися в укриття.

У середу вранці, 5 червня, у всіх регіонах України лунали сирени. Власне, злетів МіГ-31К на території Росії. У матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь більше про небезпеку.

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