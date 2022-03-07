Утримаємо Чернігів – закриємо ворогові доступ до Києва, – експерт

Опір Чернігова стримує окупантів від просування на Київ, тож треба посилювати місто військами та технікою. Про це заявив політичний експерт Олексій Голобуцький.

"Мер Чернігова Атрошенко в одному із останніх відео заявив, що місто готують до оборони, зміцнюють, забезпечують захисників усім необхідним. Він запевнив, що місто не здадуть. Але російська армія накопичує сили навколо Чернігова, доки місто обстрілюють. Фактично місто зараз стримує окупантів і не дає просунутися до Києва, щоб оточити столицю", – написав Голобуцький.

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Експерт вважає, що присутність нашої армії у Чернігові треба збільшити.

Тому найлогічнішим з боку головнокомандувача Збройних сил Залужного буде забезпечення Чернігова в найкоротші терміни військами та озброєнням. Утримаємо Чернігів – закриємо ворогові доступ до Києва,

– підсумував Голобуцький.

Нагадаємо, раніше мер міста Атрошенко заявив, що захищаючи Чернігів – захищають і Київ.

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