"Пишаємося своєю роботою": двоє піхотинців вийшли з позиції поблизу Костянтинівки через 130 днів
- Двоє піхотинців з 93 ОМБр Холодний Яр утримували позицію поблизу Костянтинівки протягом 130 днів, знищивши сімох окупантів та здобувши трофеї.
- Разом з ними на українську сторону прибув 23-річний російський полонений, який перебував з українцями понад два місяці через неможливість евакуації.
Двоє піхотинців 93–ї ОМБр Холодний Яр – Денис "Барс" і Дмитро "К2" понад 130 днів утримували позицію поблизу Костянтинівки. Бійці вийшли без поранень, із трофейною зброєю та російським полоненим.
Про це розповіли у бригаді, пише 24 Канал.
Що відомо про бійців, які утримували позицію 130 днів?
У вівторок, 23 грудня, двоє піхотинців з 93 ОМБр Холодний Яр вийшли з позиції поблизу міста Костянтинівка. Денис "Барс" і Дмитро "К2" тримали українську оборону 130 днів поспіль.
За словами військових, найскладнішим виявився перший стрілецький контакт із ворогом: "Оце найстрашніше було. А далі вже як по накатаній. Добре, коли стріляєш ти, а не в тебе".
Хлопці розповіли, що з будівлі у якій вони мешкали нічого не залишилось – росіяни повністю її розтрощили ударними FPV-дронами. Однак завдяки злагодженій роботі побратимів та міцній обороні "Барс" та "К2" повернулись цілими та неушкодженими.
За понад 4 місяці перебування на позиції воїни ліквідували сімох окупантів. Як трофеї забрали радіостанції – по них ще два місяці прослуховували усю оперативну інформацію ворога й передавали своєму батальйону. Крім того, "Барс" та "К2" здобули ще один трофей – АК-12, оскільки особистий автомат Дениса засипало під час атаки російського FPV.
Багато зробили, пишаємося своєю роботою. Будемо працювати й надалі,
– наголосили Денис і Дмитро.
Водночас бійці повідомили, що забезпечення на позиції вони отримували повною мірою, зокрема теплі речі, їжу та ліки. Також воїни могли підтримувати зв'язок із рідними – записували голосові повідомлення та передавали вітання через КСП.
Побратими Дениса та Дмитра вивели їх з позиції квадроциклом із причепом. Разом із бійцями на українську сторону приїхав і 23-річний російський полонений Данило Сичов з Волгограда. Під час бою він здався в полон військовим із сусідньої позиції, однак через бойову обстановку евакуювати його раніше не було можливості. Тож він перебував з українцями понад два місяці.
Піхотинці Денис "Барс" і Дмитро "К2" повернулися з позиції: дивіться відео 93 ОМБр
Про які схожі випадки наразі відомо?
Схожий досвід був у бійців Нацгвардії. Двоє військовослужбовців із позивними "Текіла" та "Повар" утримували оборонну позицію поблизу Покровська на Донеччині понад 160 днів.
Крім оборонної та розвідувальної роботи, військові допомагали евакуйовувати поранених військових. Через бойову обстановку не було змоги провести ротацію раніше.
Також 165 днів тримали оборону двоє військових із територіальної оборони – Олександр Аліксєєнко та Олександр Тішаєв. З травня по жовтень перебували на бойовій позиції на Оріхівському напрямку. За виняткову стійкість та героїзм Президент України підписав указ про нагородження обох захисників "Хрестом бойових заслуг" – найвищою військовою відзнакою України.