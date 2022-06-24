"Утримують в Енергодарі": на Запоріжжі росіяни розгромили дім вчительки української мови

Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення тимчасово окупованих територій Запорізької області. Багато злочинів сталося у селі Велика Білозерка.

Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За його словами, з Великої Білозерки є кілька повідомлень про злочини російських загарбників.

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Розгромили дім вчительки української мови

Вночі російські окупанти увірвалися в дім до вчительки української мови Ніни Копченко та підприємця Олега Копченка. Дочка повідомила, що батька серйозно побили – в квартирі було багато крові.

Як повідомив кореспондент, російські загарбники щось шукали в будинку Копченків. Вони повикидали речі з шаф та наробили безлад у гаражі. Згодом Ніну та Олега Копченків насильно посадили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку. Наразі є інформація, що обох людей незаконно утримують в тимчасово окупованому Енергодарі.

Так само зранку з Великої Білозерки вивезли в невідомому напрямку педіатра місцевої районної лікарні Олену Гур’єву та терапевта Володимира Мацька. Де вони перебувають – також невідомо.

Раніше кореспондент із Запоріжжя повідомляв про терор російських окупантів в Мелітополі. Там загарбники викрали волонтерів, які розвозили гуманітарну допомогу для літніх людей.

"Викрадення людей на окупованих територіях не припиняється. У Мелітополі росіяни почали забирати волонтерів, які розвозили гуманітарку для стареньких людей. Мабуть, росіянам не сподобалося, що хтось отримує допомогу від українців", – зазначив журналіст.

Зокрема, окупанти побили батька та сина, які якраз були волонтерами. Згодом їх відпустили, але після цього росіяни захопили їхній склад на околиці Мелітополя. Мабуть, у такий спосіб батько та син змогли врятуватися.

Схожа ситуація трапилася ще з одним чоловіком у Мелітополі. Окупанти приїхали до нього додому і до смерті залякали жінку з дитиною. Після цього вони забрали чоловіка та вивезли його у невідомому напрямку. Зараз дружина ходить до окупаційної комендатури і намагається вияснити, де її чоловік.

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