Увага: у Чернігові оголосили повітряну тривогу

У Чернігові оголосили повітряну тривогу – в місті чутно сирени. Усі жителі повинні негайно перейти в укриття.

Про це повідомляють українські засоби масової інформації 1 березня о 21:21 годині.

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Чернігів! Усі в укриття! Сирена!

– пишуть журналісти.

Наголошуємо, жителі Чернігова повинні знайти найближче сховище або укриття та перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.

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