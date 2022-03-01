Увага: у Чернігові оголосили повітряну тривогу
1 березня 2022 , 21:24Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Чернігів
У Чернігові оголосили повітряну тривогу – в місті чутно сирени. Усі жителі повинні негайно перейти в укриття.
Про це повідомляють українські засоби масової інформації 1 березня о 21:21 годині.
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Чернігів! Усі в укриття! Сирена!
– пишуть журналісти.
Наголошуємо, жителі Чернігова повинні знайти найближче сховище або укриття та перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.
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