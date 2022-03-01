Увага: у Києві повітряна тривога
1 березня 2022 , 16:25Читать новость на русском
Джерело:КМДА
Близько 16:20 1 березня у Києві знову оголосили повітряну тривогу. Усім мешканця міста потрібно негайно перейти в укриття цивільного захисту.
Коли пролунав сигнал сирени не потрібно панікувати, адже сирени це завжди завчасне попередження.
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Дійте зважено й зробіть усе, щоб дійти самому та довести близьких до безпечного місця. Допоможіть людям похилого віку та людям з інвалідністю, якщо такі є у вашому будинку.