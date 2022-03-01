Увага: у Києві повітряна тривога

Близько 16:20 1 березня у Києві знову оголосили повітряну тривогу. Усім мешканця міста потрібно негайно перейти в укриття цивільного захисту.

Коли пролунав сигнал сирени не потрібно панікувати, адже сирени це завжди завчасне попередження.

Будьте обережними На Київщині внаслідок бомбардування дім рознесло вщент: жінка загинула, а її чоловік зник

Дійте зважено й зробіть усе, щоб дійти самому та довести близьких до безпечного місця. Допоможіть людям похилого віку та людям з інвалідністю, якщо такі є у вашому будинку.