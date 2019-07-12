Письмо из Луганска: взять кредит и не отдать – война все спишет

Невзначай за чаем знакомая сказала мне, что имеет кредиты во всех украинских банках и не планирует отдавать никогда.

Не то, чтобы я не слышала никогда раньше такого, но с этой женщиной я знакома три года, и заподозрить ее в таких установках не могла. Очередное открытие – взять как можно больше и не отдавать ничего – война все спишет.

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Если условно разделить всех, с кем я говорила о кредитах в украинских банках, то получится несколько групп.

Откровенные потребители

Это люди, которые брали напоследок буквально все и под завязку снимали наличность с кредиток, считая, что им должны за эту войну еще больше. Это самая распространенная сентенция: я ничего не буду платить тем, кто в меня стрелял. Или так: пусть приедут и заберут у меня деньги.

Логика была не столько обогатиться (хотя и это тоже), но сделать что-то в отместку тем банкам, которые до 2014 года выставляли проценты, звонили, требовали что-то и от которых так просто было не уйти. Такая детская логика написать в подъезде от того, что это всегда запрещали делать.

Заложники ситуации

Интересная категория – это те, у кого завис невыплаченный кредит. То есть на июль 2014 года кредит был, гасить его было нужно, но как это сделать, если банков нет и денег тоже нет? Да человек часто и забывал об этом, испытывая сильнейшие потрясения, связанные с войной. Возможно, мысль о невыплаченном кредите была, но вся довоенная и довольно простая схема его погашения распалась, поэтому многие наивно переставали думать о долгах – если у всех так, то и у меня как-то да решится.

Года через два звонок оператора отрезвлял как ушат холодной воды – суммы кредита исчислялась уже десятками тысяч, которые не погасить и за всю жизнь. И человек начинал слабо парировать что-то: погодите, брал-то я всего тысяч пять, откуда взялись эти 50 000? Если и буду отдавать, то не больше 5 000… Но многие считали, что в ситуации с войной никаких процентов быть не может, а кредит официально заморожен.

Мошенники

Это очень похоже не первую группу. Но те снимали деньги в отместку этой войне, а мошенники брали в кредиты технику, тратили наличность с кредиток, покупали то, что хотелось купить в эту минуту. Богаче никто из них не стал, но проблем они создали уйму близким. Банки требовали контактные телефоны, звонили после всей родне, на что получали угрозы и оскорбления в ответ.

Самое поразительное для меня, эти люди выезжают в Украину. На работу, к родственникам, за пенсией и совершенно легко, потому что они уверены, что с них ничего не взять. И не только выезжают, с ними действительно ничего не происходит: пересекают границу, делают покупки, путешествуют, а невыплаченные кредиты их не беспокоят никак.

Честные граждане

Странная категория тех, кто пытается до сих пор гасить хотя бы проценты. Покупают гривну, платят комиссию за операцию местным коммерческим центрам. Представьте, во что им выходит тот взятый пять лет назад кредит? Таких немного, но они есть. Те, кто предпочитает спать с чистой совестью, а не с выключенным телефоном.

Реальность: Должности, власть и деньги благодаря... войне