Ув'язнення на 10 років: у Верховній Раді хочуть карати тих, хто не законно покинув Україну

Деяким військовозобов'язаним чоловікам попри воєнний стан вдалося незаконно виїхати з України. Депутати пропонують карати таких "розумників".

З початком воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам та тим, хто підлягає мобілізації, було заборонено покидати територію України. Декому вдалося порушити закон, за що згодом може понести серйозну відповідальність.

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Зміни в Кримінальному кодексі

Проєкт змін до Кримінального кодексу вже внесено на розгляд Верховної Ради. За незаконний перетин державного кордону у воєнний час депутати пропонують карати позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без неї.

Посадовців та прикордонників, які сприяли злочину, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією або без.

Також у проєкті прописане звільнення від відповідальності тих осіб, які незаконно виїхали з України, але повернулися впродовж 10 днів з моменту вступу закону у дію.

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