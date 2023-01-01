Якби не поїхав до Грузії: Саакашвілі озвучив своє бачення участі у війні

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що допомагав би українському лідеру Володимиру Зеленському виграти цю війну, якби опинився зараз у Києві. Також політик підтримував би українських захисників.

За словами Саакашвілі, він вважає себе українцем та дуже цим пишається.

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Саакашвілі хотів би допомагати Зеленському

Експрезидент Грузії заявив, що він, якби не поїхав з України й застав би вторгнення Росії, був би поруч із президентом Зеленським. Політик вважає його найвидатнішим державним діячем у період після ексголови уряду Британії Вінстона Черчилля.

Порівняно з ним, Рейган та Тетчер нервово курять осторонь. Одночасно я об'їхав би весь світ, використовуючи свої численні зв'язки для мобілізації підтримки України,

– зауважив експрезидент Грузії.

Окрім цього, за словами Саакашвілі, він постійно їздив би на передову, допомагав і українським, і грузинським бійцям.

"Нещодавно грузинські бійці записали колективне звернення, привітавши мене з днем народження, хоча я ні на мить не забуваю того факту, що вже 35 із них склали свої голови на війні, включаючи сімох на Бахмутському фронті. І багато моїх українських друзів загинуло чи були поранені", – додав політик.

Саакашвілі зауважив, що один із найпорядніших і найчесніших людей, яких він знає, його помічник Володимир Чавриги загинув під Херсоном.

"Мій єдиний особистий охоронець і просто друг, Михайло Батурін, отримав тяжке поранення під Бахмутом. Таку ціну платить Україна та всі ми. Я сам відчуваю себе 100% українцем і ніколи цим так не пишався", – підсумував політик.

Коротко про стан Саакашвілі

Саакашвілі взяли під варту 1 жовтня 2021 року. З моменту арешту він схуд на понад 42 кілограми. Незалежна експертиза заявила про 20 діагнозів, зокрема кахексію – втрату ваги, що загрожує життю. Також в організмі експрезидента Грузії виявили підвищені дози барію, вісмуту і ртуті.

Грузинська влада не визнає важкий стан Саакашвілі. Представники керівної партії та уряду стверджують, що він прикидається і сам собі шкодить, щоб домогтися виходу на свободу.

Адвокати політика подали клопотання про відстрочку покарання і його звільнення за станом здоров'я. 22 грудня процес розпочався з третьої спроби в Тбіліському міському суді.

Лікарі не дали дозволу на транспортування Саакашвілі, тож він взяв участь в засіданні дистанційно. Через деякий час захист заявив, що експрезидентові знадобилася допомога лікарів і підключення перервали.