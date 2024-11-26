Кримський політв'язень Сейдалієв перебуває у жахливих умовах: він втратив половину ваги

Кримський політв’язень Насрулла Сейдалієв перебуває у важких умовах утримання в тюрмі в Мінусінську Красноярського краю Росії. Він втратив майже половину своєї ваги та важко хворіє.

За словами рідних, 65-річний чоловік страждає від серйозних проблем зі здоров’ям. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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В якому стані перебуває Сейдалієв

Насрулла іноді їсть лише раз на день або взагалі не може їсти їжу, яку дають у в'язниці. У нього розвинулося варикозне захворювання, набряки ніг, а також стабільно підвищений тиск.

Надання медичної допомоги обмежується щоденним прийомом невідомих ліків у значних дозах. Альтернативи немає, він змушений їх приймати через нестерпний біль.

Рідні можуть надіслати Сейдалієву лише одну посилку і одну бандероль на рік. Раз на тиждень він має змогу купувати необхідне за кошти, які пересилає сім’я.

Умови утримання змінюються: він перебував як у переповнених камерах із 14 ув'язненими, так і в ізоляції. Через сувору цензуру родина має обмежене уявлення про умови його утримання.

Насруллу Сейдалієва затримали 4 березня 2022 року в окупованому Криму за обвинуваченням у причетності до "батальйону імені Номана Челебіджихана". Звинувачення базуються на сумнівних свідченнях "прихованих свідків" та висновках "експертів", які співпрацюють із російськими силовиками. Судовий процес супроводжувався грубими порушеннями міжнародного права.