"Уявіть, якої сили був вибух": у мережі показали моторошне фото з Вінниці

Удень 14 липня російські окупанти завдали цинічного ракетного удару по Вінниці. Удар був настільки потужним, що вибухову хвилю не витримали навіть дорожні знаки.

Моторошне фото у своєму телеграмі опублікував журналіст Денис Казанський. Ця світлина демонструє наскільки потужною була ударна хвиля під час обстрілу Вінниці.

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Наслідки вибухової хвилі

На фото видно, що трапилося із дорожнім знаком після ракетного удару. Знак, що висів на стовпі та вказував напрямок руху, зігнуло. Це ще раз доводить, що унаслідок ракетного удару була потужна вибухова хвиля, якщо її не витримав металевий знак.

Вінниця. Тільки уявіть, якої сили був вибух, якщо дорожні знаки так покрутило,

– підписав фото Казанський.



Наслідки удару по Вінниці / Фото з телеграму Дениса Казанського

Головне про обстріл Вінниці

Удень 14 липня під час повітряної тривоги російські окупанти цинічно завдали ракетного удару по центру Вінниці. Унаслідок удару:

23 людини загинули, з них 3 – діти;

197 людей постраждали, з них 80 госпіталізували;

15 постраждалих у важкому стані, з них 4 у критичному;

18 людей вважають зниклими безвісти.

Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії. Україна засудила атаку росіян. Володимир Зеленський підкреслив, що росія є країною терористам і міжнародна спільнота повинна це визнати.

У Вінницькій області 15 липня був оголошений траур за загиблими. Постраждалі унаслідок удару отримають матеріальну допомогу від місцевої влади у розмірі 25 000 гривень, а сім'ї загиблих – 50 000 гривень.

російські окупанти запустили по Вінниці 7 ракет, 4 з яких вдалося збити силам ППО. Однак, на жаль, 3 ракети таки влучили у центр міста. Протягом дня 15 липня містяни несли квіти та іграшки до місця гибелі однієї з жертв обстрілу – 4-річної дівчинки Лізи, яку в той день мама вела на заняття.

Мама дівчинки вижила та зараз перебуває у лікарні. Однак про смерть своєї доньки вона ще не знає.

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