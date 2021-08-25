Про шахрайство 24-річної одеситки повідомили 25 серпня. У помешканні жінки вже провели обшуки.

До теми Продавала уявний одяг у фейсбуці: поліція затримала 25-річну львів'янку

Ошукала щонайменше 10 людей

Дівчина продавала уявні речі в інтернеті. Вона мала власну сторінку для шахрайства. Покупці пересилали зловмисниці кошти банківською карткою. Потім, незважаючи на численні питання клієнтів, вона більше не виходила на зв'язок.

Правоохоронці обшукали житло одеситки і вилучили мобільні телефони, банківські картки та інші пристрої. Поліцейські виявили, що молода жінка ошукала 10 людей. Інших потерпілих ще розшукують.

Що загрожує зловмисниці

Одеситці оголосили підозру через шахрайство в мережі.

Якщо провину жінки доведуть, то їй може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі.

Наразі зловмисниця перебуває під домашнім арештом.

Слідчі дії проводять за участю Нацполіції Одещини, співробітників кіберполіції та Приморської прокуратури.

Актуально Що потрібно знати про фінансову безпеку в інтернеті: поради експертки