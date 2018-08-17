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УЗ не обґрунтувала як слід запропоновану уніфікацію тарифів на порожняк

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Ксенія Ляпіна
Ксенія Ляпіна / platforma-msb.org

Представники транспортної галузі не провели достатній аналіз для прийняття наказу Мінінфраструктури Про внесення змін до коефіцієнтів, які використовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів.

Таку думку висловила сьогодні голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна на засіданні, присвяченому з’ясуванню реальної ситуації на ринку залізничних перевезень, пише Мінпром.

"Аналіз, який зробив розробник, м’яко кажучи, поверхневий, недостатній і не охоплює всі ті питання, які сьогодні піднімалися", – сказала вона.

При цьому Ляпіна підкреслила, що даний аналіз повинен бути проведений Міністерством інфраструктури, “але все робиться на Укрзалізниці, хоча вона господарюючий суб’єкт і абсолютно природно дивиться на цей процес у власних інтересах”.

Глава Держрегуляторної служби висловила впевненість, що до наступного засідання, яке відбудеться 29 серпня, розробник попрацює над своїм аналізом та аргументацією.

Тому що насправді аргументація в ході сьогоднішнього обговорення змінилася. Спочатку мова йшла про те, що це все в інтересах клієнтів, врешті виявилося, що це все робиться з іншою метою,
– зазначила вона.

За словами Ляпіної, наказ Мінінфраструктури виглядає просто як приховане підвищення інфраструктурної складової у залізничному тарифі, яка абсолютно не дерегулировалась.

"Дерегулювали тільки вагонну складову. А в даному випадку, хоча мова йде про вагони та їх повернення, насправді, як зазначили фахівці, це інфраструктурна складова", – підкреслила Ляпіна.

"Третє питання, яке хвилює мене найбільше. Сталася дерегуляція вагонної складової, одним з наслідків повинно було стати вирівнювання ціни вагонів залізниці та приватного ринку. Сьогодні всі учасники, і ПУТ, і бізнес, який користується послугами як УЗ, так і приватних перевізників, підтвердили, що вирівнювання не сталося. Ціни (УЗ і приватних компаній, – Ред.) залишилися з великою різницею, тобто доступність послуг з урахуванням приватних вагонів чимось ускладнена, і ніхто не відповідає на питання, чим саме", – зазначила вона.

Як повідомлялося, раніше керівники профільних промислових асоціацій звернулися до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням дати відповідні доручення Міністерству інфраструктури та Укрзалізниці щодо відкликання та скасування проекту наказу міністерства Про внесення змін до коефіцієнти, які використовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів. На їх думку, запропонована уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до збільшення витрат вантажовласників у грошовому розмірі на 5 млрд грн на рік.

Теги: Тарифи Укрзалізниця металургія
Джерело: 24 Канал
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