УЗ закупить електровози за кордоном: експерт вказав на проблему

В Україні ще у 2000-х роках почали розробку універсального локомотива ДС4, але проект так і не реалізували.

Його швидкість могла вже тоді досягати 200-220 км/год, що набагато вище швидкості Hyundai, що курсують нині (160 км/ч). Однак проект українського двосистемного електровоза так і не реалізували. Зараз же "Укразалізніця" планує закупити подібні електровози за кордоном, а не в Україні, написав глава Асоціації власників вагонів Олександр Кривошеєв в Facebook.

Кривошеєв нагадав, що до розробки пасажирського електровоза подвійного живлення приступив Дніпровський електровозобудівний завод (ДЕВЗ) на початку 2000-х років. Він повинен був працювати як на постійному, так і на змінному струмі.

"В Україні частина залізничних колій електрифікована (на них працюють електровози), частина не електрифікована (на них працюють тепловози). Серед електрифікованих є ділянки з постійним, є зі змінним струмами, на кожному з яких працює свій тип локомотивів.

Двосистемні електровози ДС4 здатні працювати як на постійному, так і на змінному струмі, тобто фактично для руху можливо використовувати один, а не два локомотива. За рахунок чого скорочується час руху в дорозі, тому що на станціях, де стикуються два різних види струму, відсутня необхідність робити заміну локомотива, що вимагає зупинки близько півгодини і більше (впевнений, багато хто стикався з подібними зупинками в поїздках)", – написав Кривошеєв про перевагу такого локомотива.

Проект створення універсального електровоза ДС4 на ДЕВЗ мав 2 етапи. Але в підсумку серійний випуск електровоза так і не був налагоджений. Була інформація, що електровоз знаходився на стадії збірки. Але зацікавленості з боку "Укрзалізниці" не спостерігалося, тому що УЗ не мала наміру вкладати свої інвестиції в розробку нових електровозів.

Він звернув увагу на цей унікальний проект, оскільки УЗ у найближчі п'ять років запланувала закупити локомотиви такого типу, але не в українського виробника. Питання про це в березні цього року підняв керівник УЗ Євген Кравцов.

"Він розуміє ефективність використання машин даного типу і його аргументи збігаються з вищевказаними, і навіть оголошено, що в плани закупівлі на найближчі п'ять включені двосистемні пасажирські електровози. АЛЕ!!!

Зараз в якості постачальників двосистемних локомотивів УЗ вже розглядається не український виробник (неважливо, ДЕВЗ, КВБЗ, в т.ч. за участю електровозоремонтних заводів), а французька Alstom, китайська CRRC, третьою в цьому списку може з'явитися навіть канадська компанія "Bombardier" , – пише Кривошеєв.

За словами Кривошеєва, розробка і закупівля універсального електровоза в Україні стимулювала б економіку країни.

"Так, щоб повноцінно відновити і запустити той же ДЕВЗ будуть потрібні додаткові кошти і певний період часу. Але це наш виробник, це наші робочі місця. Говорячи простою мовою, купуючи у вітчизняного виробника утворюється багатоступінчастий ланцюжок, що стимулює економіку: підприємство-виробник отримує замовлення, для їх виконання отримує комплектуючі матеріали і обладнання, здебільшого це також можна зробити у вітчизняних виробників, що стимулює розвиток суміжних галузей (машинобудування, електротехніка, металопрокатне виробництво та ін.), створюються робочі місця, в цей же час держава отримує податки від підприємств-виробників, податок на доходи фіз. осіб – і найголовніше, якісний продукт", – вважає експерт.

Кривошеєв додав, що у нас простіше простого купити локомотиви у іноземців. Але потрібно пам'ятати, що купуючи у них, ми стимулюємо чужу економіку.

"Зараз локомотивний парк "Укрзалізниці" вкрай зношений, і рано чи пізно компанії доведеться його оновлювати – а це сотні різних локомотивів. Коли потрібно починати про це думати, коли потрібно шукати резерви всередині країни? Можливо, це потрібно було зробити ще вчора???

Думаю, було б правильно новій владі зберегти дане державне підприємство і вдихнути в його проекти життя, це важливіше багатьох позначених починань, подивимося", – підсумував глава Асоціації власників вагонів.