Конфлікт в узбекській школі через російську мову: у Ташкенті попросили Кремль "не сувати носа"

В Узбекистані вчителька побила учня, який просив проводити урок російською мовою. У Москві вимагали пояснень від Ташкента.

У соцмережах поширили відео з уроку російської мови у 6-ому класі у школі номер 188 в Ташкенті. Учень попросив викладачку проводити урок російською. У відповідь жінка витягла хлопця до дошки та вдарила його кілька разів по обличчю та голові, а також смикнула за вухо.

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Мовний конфлікт у Ташкенті

За словами речниці російського МЗС Марії Захарової, Москва запросила офіційні роз'яснення в Узбекистану щодо інциденту у школі.

Захарова наголосила, що, мовляв, у союзницьких відносинах двох країн "немає місця для неприязні, особливо на мовному ґрунті". Крім того, у своїй заяві чиновниця розвелася про "багатовіковий позитивний вплив російської мови у взаємному спілкуванні" з Узбекистаном.

Узбекські активісти розкритикували Кремль за те, що він намагається перетворити "внутрішній конфлікт у міжнародний".

МЗС Узбекистану проігнорувало заяви країни-агресорки. Однак депутат узбецького парламенту Алішер Кадиров висловився з цього приводу. Він запевнив, що за фактом побиття дитини будуть вжиті заходи, але також, на його думку, "було би правильно", якби росіяни "займалися своїми справами, повними проблем".

Відомо, що на полях Генасмблеї ООН Сергій Лавров зустрівся із очільником МЗС Узбекистану Бахтіором Саїдовим. Останній підкреслив важливість дотримання принципу невтручання у внутрішні справи один одного.

Побиття учня у Ташкенті: дивіться відео