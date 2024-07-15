Ледь встигли втекти: росіян на позашляховику влаштував сафарі на Маріупольському пляжі

Росіянин на позашляховику роз'їжджав на Маріупольському узбережжі посеред відпочивальників. Подібні ситуації на пляжах окупованих територій не є рідкісним явищем.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що росіяни роблять все, що хочуть. Крім цього, на дорогах трапляються моторошні аварії.

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Сафарі на Маріупольському пляжі

За словами Андрющенка, росіяни ніхто не чіпає на окупованих територіях, вони роблять все, що хочуть. Росіянин мало не наїхав на двох жінок з дітьми, вони ледь встигли відскочити.

Ця вся "цільова аудиторія", яка приїхала з Росії, не буває твереза за кермом. Такі події відбуваються на всіх пляжах серед білого дня. За часів України я такого уявити не можу,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

Поліція на "фанатів" сафарі абсолютно не звертає уваги. Правоохоронці там присутні не для того, щоб забезпечувати громадський порядок. Вони живуть лише на хабарях, а також, Андрющенко повідомив, що поліцію дуже часто забирають до російської армії.

Такі випадки є і на дорогах. Світлофори незрозуміло для чого там є, червоного сигналу не існує. Тому аварії є страшні,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.