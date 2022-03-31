Узбецькі заробітчани тікають з Росії: все через падіння економіки

Влада Узбекистану готується зустрічати своїх заробітчан через падіння економіки Росії. Очікують, що в країну повернеться до 100 тисяч людей.

Про це повідомляють росЗМІ. Багатьох узбецьких мігрантів не влаштовує падіння курсу рубля, тому вони збираються поїхати додому.

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В Узбекистан може повернути до 100 тисяч заробітчан

Влада Узбекистану вже почала готуватися до ймовірного повернення своїх громадян з Росії. Там хочуть зробити для них спеціальні робочі місця у будівельній сфері.

Очікують, що частина заробітчан повернеться в Узбекистан вже у квітні-травні.

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