Уже 9 днів 4 години 2 хвилини Україна захищає світ, – Резніков

В Україні триває 10 день опору російським оркам. Нашу державу захищає мужність Збройних сил, гвардійців, прикордонників, рятувальників, бійців інших силових структур, всіх українців, які героїчно обороняються.

Завдяки всьому українському народу плани кремля за 2 доби підкорити українців, захопити великі міста, змістити керівництво держави та приєднати Україну – зазнали краху. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

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"9 днів 4 години 2 хвилини Україна захищає світ", – підкреслив міністр.

Україна дає потужну відсіч

"Так, ворог просунувся на окремих напрямах, але контролює лише невелику територію. Наші захисники й захисниці дають потужну відсіч та витісняють окупантів", – зауважив Резніков.

Він також зазначив, що через зниження темпів наступу та спротив українців – Росія змінює тактику.

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