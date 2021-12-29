Уже у Львові та Дніпрі: в Україні підтвердили ще 5 нових випадків Омікрону
Джерело:фейсбук Ігоря Кузіна
В Україні підтвердили ще 5 нових випадків Омікрону. Цього разу – у Львові та Дніпрі.
Троє людей, які захворіли, приїхали з-за кордону. Відповідну інформацію оприлюднив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
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У Львові та Дніпрі виявили Омікрон
Виявлено п'ять нових випадків захворювання на коронавірус штаму Омікрон, загалом було зафіксовано вже шість випадків вказаного штаму,
– написав Кузін.
Новий штам коронавірусу виявили у:
- двох мешканців Києва;
- двох – Київської області;
- однієї людини у Львові;
- ще однієї – у Дніпрі.
Ігор Кузін заявив, що троє людей, у яких підтвердили Омікрон повернулись з-за кордону. Зокрема з:
- Німеччини;
- Польщі;
- а також Об'єднаних Арабських Еміратів.
Ігор Кузін розповів, що розслідують нові випадки та обстежують контактних осіб. Зокрема головний державний санітарний лікар нагадав, що ефективними профілактичними заходами проти будь-яких штамів коронавірусу, зокрема Омікрону, залишаються:
- використання захисних масок;
- дотримання дистанції;.
- регулярне миття рук.
Омікрон в Україні: основне
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок інфікування штамом Омікрон. Міністртохорони здоров'я заявив, що інфікована людина повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19.
- 21 грудня хворий вже одужав. 41-річний хворий спершу лікувався у приватній клініці "Оберіг". Оскільки перебіг захворювання у пацієнта був легким, його відпустили зі стаціонару додому. Зокрема завдяки тому, що пацієнт був вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі в нього вже негативний ПЛР-тест".
- 24 грудня у міністерстві заявили, що поки не беруться прогнозувати поширення штаму коронавірусу Омікрон в Україні. Тоді Ігор Кузін заявляв, що Омікрон майже вдвічі заразніший за штам Дельта.
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Повний текст публікації Ігоря Кузіна
Виявлено п'ять нових випадків захворювання на коронавірус штаму Омікрон, загалом було зафіксовано вже шість випадків вказаного штаму.
Перший випадок підтвердили ще 18 грудня у Головній референс-лабораторії ЦГЗ. П'ять нових – в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського.
Загалом новий штам виявили у двох мешканців Києва та двох мешканців Київської області. Також по одному випадку підтвердили у зразках із Дніпра та Львова. Троє осіб із підтвердженими випадками повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах).
Наразі триває епідеміологічне розслідування нових випадків та обстеження контактних осіб.
Нагадую, що ефективними профілактичними заходами проти будь-яких штамів коронавірусу, зокрема Омікрону, залишаються використання захисних масок, дотримання дистанції та регулярне миття рук.