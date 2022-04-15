Уже майже закінчили заповнювати опитувальник щодо членства в ЄС, – Зеленський

8 квітня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вручила президенту України Володимиру Зеленському опитувальник. Він потрібен для набуття статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Станом на 15 квітня робота над опитувальником від ЄС вже майже завершена. Про це Зеленський повідомив під час нового звернення до українців.

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Зеленський про заповнення опитувальника від ЄС

Говорили сьогодні і про роботу над заповненням опитувальника, який Україна отримала від Урсули фон дер Ляєн… Робота практично завершена, скоро відповіді передамо представникам Європейського Союзу,

– зауважив глава України.

Він також підкреслив, що це необхідний етап підготовки нашої держави до набуття статусу кандидата у члени ЄС.

Важливість швидкого розгляду заявки України на вступ до ЄС

Заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Україна потребує якнайшвидшого розгляду заявки і не може чекати на це роками. Адже саме наша країна захищає всю Європу.

За його словами, війна, яку розв'язала Росія, – це й боротьба за всю Європу. Тому Єврокомісія повинна розглянути заявку на вступ якнайшвидше.

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