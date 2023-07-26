Уже мінусує, – Юрій Голик передав на фронт ще одну гвинтівку для снайперів

Ще один підрозділ ЗСУ отримав снайперську гвинтівку від Юрія Голика. Зокрема, він намагається активно допомагати нашим воїнам.

Український підприємець Юрій Голик системно допомагає Збройним Силам ще з 2015 року. За ці роки він разом із Олександром Карпюком закрив десятки проєктів.

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Вже працює. Вже мінусує. Вже збився з рахунку, скільки снайперських гвинтівок ми із Serg Marco передали на фронт. Включаючи ту саму, із "вкладиша" танкового ствола,

– написав Юрій Голик.

Раніше він повідомляв про те, що за цей час реалізував десятки проєктів для ЗСУ.

Починаючи від снайперського пристрою зі ствола танка та системи відеоспостереження для двох бригад та закінчуючи банальними позашляховиками, тепловізорами та дронами,

– зазначив волонтер.

Нагадаємо, що в Україні пройшов випробування польотний комплекс БпЛА "STING A", розробку та виробництво яких Голик запустив спільно з військовослужбовцем ЗСУ та колишнім тенісистом Сергієм Стаховським. Цей комплекс вже їде на фронт, де у тестовому режимі штурмуватиме позиції та техніку окупантів трикілограмовими боєприпасами.