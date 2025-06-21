"Уже може бути пізно": Зеленський відреагував на удари по іранських заводах "Шахедів"

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив знищення частини іранських потужностей з виробництва "Шахедів" внаслідок ударів Ізраїлю. Водночас він зазначив, що "в певних моментах уже може бути пізно".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами.

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Як Зеленський прокоментував ситуацію на Близькому Сході

Аналізуючи вплив конфлікту на Близькому Сході на ситуацію в Україні, президент наголосив, що Україна виступає проти появи ядерної зброї в Ірану.

Якщо сьогодні вони можуть напасти на будь-яку країну або вони можуть дати зброю Росії чи іншій країні, чи навіть не країні, а терористичній організації, – ми не знаємо, кому вони можуть надати зброю. Тож це дуже, дуже небезпечно,

– зазначив Зеленський.

Зеленський також вважає, що внаслідок ізраїльських ударів частина іранських виробничих потужностей для виготовлення "Шахедів" була знищена, хоча, ймовірно, не всі.

"І це прикро, але Іран раніше допомагав цим Росії, і я гадаю, що зараз передано Північній Кореї досвід росіян, я маю на увазі, військовий досвід. Вони надали всі ці речі Північній Кореї. Це означає, що, можливо, і ядерну зброю, і весь досвід вони нададуть своїм союзникам", – зауважив український лідер.

Він додав, що всі розуміють, хто їхні союзники, мовляв, це не наші союзники, а наші вороги.

"Моя позиція чітка: Іран надав Росії все необхідне, щоб вона могла вбивати українців – дрони, ракети, ліцензії. Послаблення їхнього виробництва є позитивом, але у деяких випадках такі кроки можуть виявитися надто пізніми", – резюмував Зеленський.