В Ужгороді чоловік кинув гранату з багатоповерхівки

Під вечір 22 вересня в Ужгороді чоловік кинув гранату із 3-го поверху будинку. Особу, причетну до даної події, затримано.

Стався інцидент на вулиці Заньковецької. Правоохоронці повідомили, що повідомлення про вибух надійшло близько 17:21.

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Чоловік кинув гранату з будинку

Очевидці розповіли, що на одному з балконів багатоповерхівки бачили підозрілу особу, яка, ймовірно, й кинула на землю предмет, який спричинив звук вибуху.

Було встановлено, що постраждалих внаслідок цієї події нема,

– повідомили у поліції.

Наразі співробітники поліції, зокрема й вибухотехнічної служби, працюють на місці події. Особу, причетну до події, встановили. Чоловіку, ймовірно, вдалося втекти до прибуття поліції. Проте правоохоронці уточнили, що особу, причетну до даної події, затримано.

Чоловік кинув гранату з будинку / фото поліції Закарпатської області

Журналіст Віталій Глагола пише, що затриманий – це 24 річний мешканець будинку в стані сильного спʼяніння. Він затриманий по 208 статті ККУ. З чоловіком проводять слідчі дії.