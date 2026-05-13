В Ужгороді пролунали вибухи.

Росія масовано атакує Україну серед білого дня. Ворожі безпілотники дісталися Ужгорода.

Близько 15:00 у Закарпатській області оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів.

Що відомо про атаку на Ужгород?

Близько 16:32 в Ужгороді чули вибухи.

За даними журналіста Віталія Глаголи, у місті сталися влучання. Попередньо, один із дронів влучив в об'єкт критичної інфраструктури в районі мікрорайону Дравці.

Ще один удар зафіксували в районі мікрорайону Табла. Там "Шахед" міг влетіти у будівлю в районі "Турбогазу".

Довідка: ТОВ "Турбогаз Ужгород" виробляє обладнання для видобутку, транспортування та зберігання нафти й газу. Також компанія виготовляє енергетичне обладнання для газових електростанцій і суміжних галузей.

Наразі на місцях працюють усі екстрені служби.

Також Глагола заявив про приліт в районі вулиці Карпатської України.

В Ужгороді продовжується атака російських дронів-камікадзе. Над містом чути звуки пострілів та роботи ППО,

– попередив журналіст.

Під ударами – промисловий район міста, склади та об'єкти критичної інфраструктури.

Ворог здійснює наймасованішу атаку на Закарпаття з початку війни

О 16:01 глава Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив, що у повітряному просторі регіону перебувають ворожі безпілотники.

О 16:13 Повітряні сили повідомили про рух дронів у напрямку Мукачева.

О 16:40 Білецький заявив, що ще три повітряні цілі зафіксовані у межах Закарпаття. Чиновник закликав не ігнорувати тривогу і заховатися у безпечних місцях.

Пізніше глава ОВА зауважив, що триває наймасованіша атака по Закарпаттю з початку повномасштабного вторгнення. За його словами, вибухи пролунали в кількох громадах області.

Відомо, що під ударом росіян опинилася Свалява. За інформацією Віталія Глаголи, дрон влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці виникла масштабна пожежа.