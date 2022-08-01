В Ужгороді можуть відкрити аеропорт для пасажирських перевезень під час воєнного стану

На час воєнного стану Ужгородський аеропорт можуть відкрити для перевезення пасажирів. Для цього потрібно близько 1 – 2 місяців часу.

На сесії Закарпатської обласної ради депутати виділили гроші на відновлення ужгородського аеропорту. Про це повідомив голова облради Володимир Чубірко.

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Місцева влада виділила 26 мільйонів

Ці 26 мільйонів виділяються для того, щоб у нас з'явився великий, унікальний і, можливо, останній, головний в державі аеропорт,

– заявив Чубірко.

Голова облради розповідає, що станом на зараз це єдиний в Україні аеропорт, який може функціонувати для пасажирських перевезень.

Адже злітно-посадкова смуга починається зі Словаччини і закінчується Словаччиною. Тому літаки злітають у небо Європейського Союзу, а не в небо України, яке зараз закрито.

Володимир Чубірко впевнений, що зовсім скоро наші літаки полетять у напрямку Відня, Праги чи Мюнхена, якщо це буде потрібно.

Я впевнений, що за місяць-другий у нас полетять борти наших українських авіакомпаній, ті, які базуються сьогодні в Європі, в напрямку Відня, в напрямку, якщо потрібно, Праги, Мюнхена,

– додав голова облради.

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