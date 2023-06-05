Як сюжет шпигунського роману: в Італії затонув катер з двома десятками спецагентів різних держав

В Італії попри штормове попередження у води мальовничого озера Маджоре серед Альп вийшов катер, через що його пасажирів чекала фатальна доля. Однак є припущення, що з потопленням судна не все "чисто".

Щоб зрозуміти, звідки таке припущення, передусім варто зазначити, що на борту 15-метрового катера перебували 13 італійських агентів та 8 ізраїльських. Лише капітан Клаудіо Кармінаті та його дружина-росіянка, яка також перебувала на судні, не працюють на жодну розвідку.

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Про те, ким були 23 пасажири катера, стало відомо після його потоплення 28 травня. Тоді, ймовірно, внаслідок негоди загинули чотири людини, черед яких був колишній агент ізраїльського Моссаду, два офіцери італійської розвідки та дружина капітана-росіянка.

. Раніше повідомлялося, що на борту, ймовірно, саме цього катера могли перебувати не 23, а 25 пасажирів. При цьому там могли перебувати не лише громадяни Італії та Ізраїлю, а й Великої Британії

Згідно з офіційними повідомленнями, усі вони відправилися в озеро на катері у розважальну прогулянку з нагоди святкування дня народження. Однак багато італійських ЗМІ пишуть, що насправді на судні відбувалася зустріч італійських та ізраїльських агентів.

Наштовхує на таку думку, зокрема, розташування озера Маджоре. Воно належить до двох італійських регіонів – Ломбардії та П'ємонту, а також до швейцарського кантону Тичино. При цьому у Ломбардії розташовані декілька технологічних кампаній, які розробляють продукцію не лише цивільного, а й військового призначення. Натомість Швейцарію вважають "транзитною" країною для співробітників багатьох розвідок.

Іншою причиною для спекуляцій стало раптове зникнення практично одразу після інциденту тих, кому вдалося вижити. При цьому мовиться не лише про постояльців готелів, а навіть про людей, яких внаслідок потоплення човна доставили до лікарень. Ба більше, про лікування постраждалих навіть не залишилося письмових медичних свідчень.

Ізраїльтяни навіть залишили свої орендовані автівки і відлетіли на батьківщину спеціальним рейсом з Мілану,

– повідомили у ЗМІ.

Імена тих, хто вижив при цьому у ЗМІ не назвали. Однак як зазначив прокурор Карло Носеріно, який веде цю справу, це звичайна практика. Адже зазвичай називають імена лише жертв.

Зазначимо, що прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетальяху підтвердив лише, що загиблий громадянин його держави був відставним агентом Моссаду, однак імені його не назвав. Натомість італійські ЗМІ зазначили, що мовиться про 50-річного Шімоні Ереца, який уже був на пенсії.

Іншими загиблими були:

50-річна росіянка Анна Божкова, дружина капітана, яка мала посвідку на проживання і Італії,

працівники італійської секретної служби 53-річна Тіциана Барнобі та 62-річний Клаудіо Алонці.

Розслідування не відкриє цих таємниць

Варто зазначити, що причиною усіх смертей назвали саме потоплення катера. Адже у час, коли він перебував у водах озера розпочався шторм із поривами вітру швидкістю до 70 кілометрів на годину.

Про негоду попереджали завчасно, тож вона не стала несподіванкою. Однак навіть у час, коли прогулянка озером мала завершитися, катер все ще перебував у озері Маджоре.

Буквально за 30 секунд почався апокаліпсис. Судно одразу перевернулося і ми впали у воду,

– повідомив капітан судна.

Наразі катер перебуває на дні озера. За словами прокурора, потрібно кілька днів, щоб його звідти дістати і щоб могло розпочатися повноцінне розслідування.

Однак в італійській воєнізованій поліції заявили, що розслідування не стосуватиметься того, що насправді відбувалося на борту. Натомість слідство буде з'ясовувати, чому катер, який розрахований на 15 осіб, був переповнений, що могло значно ускладнити маневри для капітана судна під час шквального вітру. А також того, чому він вийшов у плавання та залишався в озері попри штормове попередження.

Також цікаво, що наразі причиною усіх чотирьох смертей назвали саме потоплення. Однак, як зазначили в італійських ЗМІ, розтинів тіл загиблих не проводили.