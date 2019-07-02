В аеропорту "Бориспіль" відкрили сучасний капсульний хостел: фото

На території київського аеропорту "Бориспіль" тепер працює незвичайний хостел. Він пропонує не цілі кімнати, а ліжка у капсулах-відсіках, які можна забронювати на 3, 6 і 12 годин.

Як шукати хостел? Хостел GettSleep Boryspil розташований на території терміналу D в аеропорту "Бориспіль". Забронювати місце вже можна на сервісі Booking.com.

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Що пропонує хостел, окрім ліжка? У хостелі є шафки-локери, де можна лишити особисті речі, душові кабіни, туалет. У приміщеннях є кондиціонери. Для комфортного перебування у хостелі приміщення мають звукоізоляцію, а ліжка можна закрити від сторонніх очей, опустивши ролети.

Скільки це коштує? У наявності є односпальні та двоспальні ліжка. Візьміть до уваги, що ви платите не за добу, а за певну кількість годин використання "капсули" – 3, 6 або 12.

Односпальне ліжко у GettSleep Boryspil коштує:

370 гривень за 3 години;

490 гривень за 6 годин;

620 гривень за 12 годин.

Вартість двоспального ліжка у GettSleep Boryspil:

550 гривень за 3 години;

730 гривень за 6 годин;

930 гривень за 12 годин.

Зазначимо, що офіційне відкриття хостелу відбудеться 18 липня. Але він вже працює і його послугами можна скористатись.

Хостел GettSleep Boryspil у київському аеропорту: фото