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      В аеропорту "Бориспіль" відкрили сучасний капсульний хостел: фото

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      У хостелі GettSleep Boryspil ціни стартують від 370 гривень
      У хостелі GettSleep Boryspil ціни стартують від 370 гривень / booking.com

      На території київського аеропорту "Бориспіль" тепер працює незвичайний хостел. Він пропонує не цілі кімнати, а ліжка у капсулах-відсіках, які можна забронювати на 3, 6 і 12 годин.

      Як шукати хостел? Хостел GettSleep Boryspil розташований на території терміналу D в аеропорту "Бориспіль". Забронювати місце вже можна на сервісі Booking.com.

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      Що пропонує хостел, окрім ліжка? У хостелі є шафки-локери, де можна лишити особисті речі, душові кабіни, туалет. У приміщеннях є кондиціонери. Для комфортного перебування у хостелі приміщення мають звукоізоляцію, а ліжка можна закрити від сторонніх очей, опустивши ролети. 

      Скільки це коштує? У наявності є односпальні та двоспальні ліжка. Візьміть до уваги, що ви платите не за добу, а за певну кількість годин використання "капсули" – 3, 6 або 12.

      Односпальне ліжко у GettSleep Boryspil коштує:

      • 370 гривень за 3 години;
      • 490 гривень за 6 годин;
      • 620 гривень за 12 годин.

      Вартість двоспального ліжка у GettSleep Boryspil:

      • 550 гривень за 3 години;
      • 730 гривень за 6 годин;
      • 930 гривень за 12 годин.

      Зазначимо, що офіційне відкриття хостелу відбудеться 18 липня. Але він вже працює і його послугами можна скористатись. 

      Хостел GettSleep Boryspil у київському аеропорту: фото

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      Теги: Новини України Подорожі Оренда нерухомості Новини нерухомості України Новини Борисполя Новини нерухомості Новини Києва авіація
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