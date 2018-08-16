В атмосфері землеподібної планети виявили пари заліза і титану

Астрономи проводять нові спостереження за екзопланетою Kelt-9b. Як вдалось встановити, температура на поверхні планети сягає 4 тисяч градусів за Цельсієм, а в її в атмосфері присутні пари заліза і титану.

Про це повідомляє The Guardian.

Спостереження за Kelt-9b відбувалось за допомогою Національного телескопу Галілея, який встановлений на острові Ла-Пальма, а також спектрографа HARPS-North.

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Вчені проаналізували частку світла зірки, та побачили, що в атмосфері присутні пари титану і заліза.

Це перший випадок, коли метали виявили на планеті поза нашою Сонячною системою.

"Не має значення, намагаємося ми виявити титан, кисень або якусь дивну молекулу, яка свідчить про наявність життя. Ці гарячі планети є майданчиком для випробувань тих методів, які ми будемо використовувати протягом наступних кількох років, коли почнемо виявляти дійсно цікаві планети ", – заявив професор Бернського університету і співавтор дослідження Кевін Хен.

Що таке Kelt-9b? Це найгарячіша планета з відомих екзопланет. Її виявили ​в 2017 році. Вона обертається навколо зірки KELT-9, що розміщена на відстані 650 світлових років від Землі в сузір'ї Лебедя.

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