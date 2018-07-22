В дитячому садочку в Одесі одночасно отруїлися 50 малюків

Близько 50 дітей отруїлися в дитячому садочку №135 на вулиці Черняховського в Одесі. Як заявили батьки малюків, керівництво дитячого закладу намагалося приховати цей інцидент.

Про це йдеться на сайті odessa.online.

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До того ж, співробітники закладу не повідомляли про симптоми захворювання до тих пір, поки вже ввечері батьки не прийшли забирати дітей.

У всіх малюків була нудота, біль в животі та діарея. Але в інфекційну лікарню нікого не госпіталізували. Наразі діти йдуть на поправку, а за словами їх батьків, причиною отруєння стало неякісне харчування.

Також батьки в месенджері Viber у спільній групі почали обговорювати симптоми та причини отруєння дітей.

Нагадаємо, 17 липня в таборі "Орлятко" Донеччині отруїлася 91 особа, з яких 76 – діти. Пізніше у частини дітей, які отруїлися в таборі, виявили гостру дизентерію.