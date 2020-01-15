В Ірані спалили портрет посла Британії та оголосили персоною нон грата: відео

Судова система Ірану оголосила посла Великої Британії Роберта Макейра персоною нон грата і закликали до депортації.

За інформацією видання The Guardian, в той же день прихильники іранської влади демонстративно спалили портрет британського посла.

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11 січня Роберта Макейра затримали іранські силовики в Тегерані. Його звинувачують в "участі у незаконних зібраннях" та підбурюванню протестних настроїв в Ірані. Однак його відпустили через 15 хвилин.

Що таке персона нон грата?Це дипломатичний термін, який означає, що дипломатичному представнику оголошують перебування в країні небажаним і він має покинути її територію. У випадку ж, якщо він залишиться, то втрачає всі дипломатичні привілеї, зокрема імунітет від кримінального переслідування.

Diplomatic spat between Iran & UK continues after British ambassador was briefly detained at a protest. Judiciary spox says he didn’t respect intl. law & should be expelled, as he is ‘persona non grata’ in #Iran. Hardliners burn effigy of ambassador along with US & UK flags. pic.twitter.com/WwFdLZBogi — Ali Arouzi (@aliarouzi) 14 января 2020 г.

Що відомо про протести в Ірані: