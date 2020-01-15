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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ
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      В Ірані спалили портрет посла Британії та оголосили персоною нон грата: відео

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      В Ірані спалили портрет посла Британії / forum.talarebourse.com

      Судова система Ірану оголосила посла Великої Британії Роберта Макейра персоною нон грата і закликали до депортації.

      За інформацією видання The Guardian, в той же день прихильники іранської влади демонстративно спалили портрет британського посла.

      Цікаво! У Меркель відреагували на ситуацію в Ірані та розгін протестів

      11 січня Роберта Макейра затримали іранські силовики в Тегерані. Його звинувачують в "участі у незаконних зібраннях" та підбурюванню протестних настроїв в Ірані. Однак його відпустили через 15 хвилин. 

      Що таке персона нон грата?Це дипломатичний термін, який означає, що дипломатичному представнику оголошують перебування в країні небажаним і він має покинути її територію. У випадку ж, якщо він залишиться, то втрачає всі дипломатичні привілеї, зокрема імунітет від кримінального переслідування.

      Що відомо про протести в Ірані:

      • Вони спалахнули на тлі появи інформації про збиття літака МАУ військовими ракетами Ірану.
      • На протест вийшли тисячі іранців, вони висловили свою незгоду з діями влади та тим, що вона заперечувала і тривалий час приховувала інформацію про катастрофу.
      • Серед протестувальників були родичі та друзі загиблих. Слід наголосити, що найбільше серед пасажирів літака було саме уродженців Ірану.
      • Люди вимагали відставки верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, судового переслідування винних військових та посадових осіб, виступали проти Корпусу вартових ісламської революції.
      • За кілька годин мирний протест переріс у сутички. Проти мітингувальників поліція використала сльозогінний газ, кийки, водомети, світло-шумові гранати та стріляла зі зброї.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ Велика Британія
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