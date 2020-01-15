В Ірані спалили портрет посла Британії та оголосили персоною нон грата: відео
Судова система Ірану оголосила посла Великої Британії Роберта Макейра персоною нон грата і закликали до депортації.
За інформацією видання The Guardian, в той же день прихильники іранської влади демонстративно спалили портрет британського посла.
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11 січня Роберта Макейра затримали іранські силовики в Тегерані. Його звинувачують в "участі у незаконних зібраннях" та підбурюванню протестних настроїв в Ірані. Однак його відпустили через 15 хвилин.
Що таке персона нон грата?Це дипломатичний термін, який означає, що дипломатичному представнику оголошують перебування в країні небажаним і він має покинути її територію. У випадку ж, якщо він залишиться, то втрачає всі дипломатичні привілеї, зокрема імунітет від кримінального переслідування.
Що відомо про протести в Ірані:
- Вони спалахнули на тлі появи інформації про збиття літака МАУ військовими ракетами Ірану.
- На протест вийшли тисячі іранців, вони висловили свою незгоду з діями влади та тим, що вона заперечувала і тривалий час приховувала інформацію про катастрофу.
- Серед протестувальників були родичі та друзі загиблих. Слід наголосити, що найбільше серед пасажирів літака було саме уродженців Ірану.
- Люди вимагали відставки верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, судового переслідування винних військових та посадових осіб, виступали проти Корпусу вартових ісламської революції.
- За кілька годин мирний протест переріс у сутички. Проти мітингувальників поліція використала сльозогінний газ, кийки, водомети, світло-шумові гранати та стріляла зі зброї.
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