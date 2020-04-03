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      В Києві на Виноградарі спалахнула масштабна пожежа: відео

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      Під час пожежі ніхто не постраждав / ДСНС

      На вулиці Івана Виговського у Києві сталася пожежа. Через сильне задимлення в районі правоохоронці перекрили рух транспорту.

      На відкритій території горить трав’яний настил на площі 1,5 гектарів, повідомляє пресслужба ДСНС.

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      На місце події виїхали рятувальники. За даними пожежників, через сильний вітер та суху траву полум’я дуже швидко поширювалось та розповсюдилось на 2 гаражі.

      Вогнеборцям вдалось врятувати один автомобіль. Наразі з'ясовуються обставини пожежі.

      До гасіння пожежі залучили 6 одиниць техніки та 27 осіб особового складу.

      У столиці сталась пожежа на відкритій території: відео

      Пожежа пошкодила два гаражі / Фото: Соціальні мережі

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: ДСНС Пожежа Новини Києва Кримінальні новини
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