В Києві на Виноградарі спалахнула масштабна пожежа: відео
На вулиці Івана Виговського у Києві сталася пожежа. Через сильне задимлення в районі правоохоронці перекрили рух транспорту.
На відкритій території горить трав’яний настил на площі 1,5 гектарів, повідомляє пресслужба ДСНС.
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На місце події виїхали рятувальники. За даними пожежників, через сильний вітер та суху траву полум’я дуже швидко поширювалось та розповсюдилось на 2 гаражі.
Вогнеборцям вдалось врятувати один автомобіль. Наразі з'ясовуються обставини пожежі.
До гасіння пожежі залучили 6 одиниць техніки та 27 осіб особового складу.
У столиці сталась пожежа на відкритій території: відео
Пожежа пошкодила два гаражі / Фото: Соціальні мережі
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