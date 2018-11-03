В Київ їдуть експерти МВФ для консультацій щодо держбюджету-2019

Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман повідомив про майбутній візит до Києва експертів фонду для консультацій щодо держбюджету-2019. Його ухвалення якого є умовою надання Україні фінансування за новою програмою stand by.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"За зверненням влади, команда у складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду відвідає Київ у період з 4 по 9 листопада для проведення консультацій по проекту бюджету на 2019 у контексті недавньої домовленості на рівні місії фонду", – мовиться в релізі представника МВФ.

Нагадаємо, 19 жовтня уповноважений персонал МВФ досяг угоди з Україною про нову програму підтримки економічної політики stand-by (SBA). Нова угода передбачає 3,9 мільярда доларів для України, і "послужить основою для економічної політики влади в 2019 році".