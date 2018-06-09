В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией

Моя мама вернулась из своего пенсионного рейда. Если когда-то на том свете у наших пенсионеров спросят, что сократило годы их жизни, то у большинства пенсионеров Донбасса ответ будет один – эти бесконечные и беспощадные рейды за украинской пенсией.

Самым основным вопросом для нас было – надо ли это нам. Я знала ответ на этот вопрос: нет! Очень часто эти возвратно-поступательные движения с пенсией напоминают МММ, когда нужно вложить еще и еще (деньги, время, силы), чтобы получить что-то очень ощутимое и не менее призрачное.

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Буквально вчера, рассказывая о своем дедушке, приятельница сказала, что он умер после своей поездки за пенсией – не справился со стрессами. Если бы была такая статистика смертности пенсионеров именно после этих рейдов за пенсиями, цифры бы ужасали.

Мама ехала с одним из частных перевозчиков, задача которых свести пенсионера с "волонтером" – так называют тех, кто за деньги предоставляет свои услуги во всех ближайших украинских городах. Сама поездка стоила 1500 грн, а услуги такого "дилера" – 4500 грн. В сумму услуги входила прописка на год – 1200 грн, ночлег у "волонтера" – 100 грн/сутки и непосредственно сами услуги, в которые входили номерки в очередях и помощь в прохождении инстанций в ускоренном темпе.

Помощь будто бы ощутимая, но и очень сомнительная, потому что в любом случае пенсионер проходит через все кабинеты самостоятельно и самостоятельно стоит под кабинетами по занятым "волонтерам" номеркам. И кроме такой вот льготы в виде номерка есть толпы льготников (одноногих, кривых, немощных по возрасту, колясочников), которых проходят без очереди в любую инстанцию.

Поездка была тяжелой. 6 часов они стояли на российской границе. Сейчас думаю, что шесть часов – не так уж много. Был нюанс, в серой зоне перевозчик предложил для ускорения процесса пройти своим пассажирам пешком через пограничный контроль, а он машиной подберет их по ту сторону на остановке. Пассажиры вышли с паспортами в руках, прошли контроль и… прождали еще 4 часа на остановке пока машину выпустят из серой зоны. Это было ночью, в ливень. И компания-то была не юной, кому все ни по чем, а из тех людей, кому любое перемещение в ущерб здоровью и за минусом будущих лет жизни… Каждый из тех, кто ждал на остановке, сотню раз пожалел, что поехал, что вышел из машины и все вместе.

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Да, ввязываясь в такие вот авантюры нужно понимать, что это не разовая акция, когда ты за один раз все решил и можешь жить счастливо. Это только начало поездок, и потребуется еще и еще раз пересекать границу, если ты надеешься на выплаты и какой-то результат. И часто в этих бесконечных, изнурительных и многочасовых поездках теряется смысл того, ради чего все это. Если ради лучшей жизни, то разве пенсионер улучшает свою жизнь в этих очередях? В поездках? На границе? Или ради детей? В таком случае думают ли дети о своих родителях, отпуская их так вот подрывать свое здоровье и оставлять последние силы. И видели бы вы как жалко выглядит тот пенсионер, когда проходит через все это.