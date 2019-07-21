В Луганске переживают за украинские пенсии, а не за выборы в Раду

О том, что в Украине проходят выборы, я в Луганске, честно говоря, узнала из российских новостей.

Как обычно, новость была подана с бездной сарказма – мол, неужели кто-то верит, что выборы в Украине могут что-то поменять или улучшить? Но это российские новости, какую еще трактовку можно услышать?!

Конечно, странно, что о выборах не говорят ничего. Но мое окружение, в большинстве это своем, простые обыватели, кто живет короткими и незатейливыми отрезками жизни. Если это пенсионер, то вся жизнь его поделена на 59 дней – максимальный срок для пересечения линии разграничения между Украиной и "республикой". И выборы к этой жизни имеют самое отдаленное отношение. Да и то в контексте самом обывательском – пускают сейчас через мост на Станицу Луганскую или нет? Если глобально, то эту категорию волнует лишь вопрос: не отменят ли украинскую пенсию? Но даже в этом случае люди устали волноваться и делят жизнь на короткие промежутки – от выезда до следующего пересечения границы, а это упомянутые 59 дней.

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Чисто гипотетически луганчане могут порассуждать о политике. Но все уже разобрались, что глобальных перемен ждать не стоит. Из тех, что моложе, все заняты получением российских паспортов, а это непростое дело – получить вначале местный паспорт, потратив на это кучу времени, а потом уже претендовать на российский. Сама процедура очередей настолько затягивает, что становится и вовсе не до событий за линией фронта, а наличие российского паспорта окончательно отдаляет от Украины. Потратив месяца четыре только на очереди для получения российского паспорта, станет ли человек вникать в тонкости украинской политики? Да он в эйфории, что имеет два паспорта, и все для него наконец закончилось. Можно было бы выложить 10 тысяч рублей за местный паспорт и не ждать ничего, но кому-то жаль денег, а кто-то и вовсе не понимает, за что платить, если паспорт дадут и так, пусть и с очередями в четыре месяца.

Для владельцев транспортных средств на пике обсуждения тема регистрации автотранспортных средств в "республике", которую нужно пройти до 31 декабря 2019 года, а после будут штрафы. Это снова очереди или 6 тысяч рублей за процедуру "под ключ". Причем, среди людей в очереди ходят сами ГАИшники и предлагают "помочь" тем, кто не может ждать.

...А вообще – лето. И люди думают о том, как и где оздоровить детей, где и как купить дешевле для консервации овощи. В зависимости от возраста и потребностей. И я не слышала ни от одного человека о том, что он хочет голосовать за дерутатов в Раду, поедет голосовать или надеется на какие-то перемены. Люди живут короткими промежутками и верят чаще всего тому, что видят и через что прошли сами, давно не уповаю на обещания или перемены во власти.

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